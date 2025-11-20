Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Lieve ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in flessione dello 0,38%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,151 con tetto rappresentato dall'area 1,1595. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1481.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```