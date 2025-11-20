Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Lieve ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in flessione dello 0,38%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,151 con tetto rappresentato dall'area 1,1595. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1481.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)