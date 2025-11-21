New York: movimento negativo per Wal-Mart

(Teleborsa) - Ribasso per la big della grande distribuzione
, che presenta una flessione dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wal-Mart
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso retail
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 107 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 104,1. L'equilibrata forza rialzista di Wal-Mart
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)