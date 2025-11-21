Milano 17:35
New York: movimento negativo per Wal-Mart

(Teleborsa) - Ribasso per la big della grande distribuzione, che presenta una flessione dell'1,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wal-Mart evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso retail rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 107 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 104,1. L'equilibrata forza rialzista di Wal-Mart è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
