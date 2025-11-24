Milano 13:50
42.310 -0,82%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:50
9.565 +0,27%
Francoforte 13:49
23.227 +0,59%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,01%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1505, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,153. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1496.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```