Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,01%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1505, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,153. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1496.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)