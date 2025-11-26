Milano 9:55
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,38%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1588. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,1644, mentre il primo supporto è stimato a 1,1532.


