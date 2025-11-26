Milano 16:51
43.099 +0,94%
Nasdaq 16:51
25.168 +0,60%
Dow Jones 16:51
47.348 +0,50%
Londra 16:51
9.692 +0,85%
Francoforte 16:51
23.671 +0,88%

Cambi: euro a 0,8771 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8771 sterline alle 15:41
Euro a 0,8771 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```