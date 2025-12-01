Milano 11:53
42.966 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:54
9.717 -0,04%
Francoforte 11:53
23.536 -1,26%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un +0,03%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1599. Rischio di discesa fino a 1,1594 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
