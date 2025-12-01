New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce una importante catena di Casino
, con una variazione percentuale del 3,60%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Wynn Resorts
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,46%, rispetto a +3,48% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, la compagnia con sede a Las Vegas
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 134,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 131,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)