Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:38
25.418 -0,07%
Dow Jones 19:38
47.555 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce una importante catena di Casino, con una variazione percentuale del 3,60%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Wynn Resorts mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,46%, rispetto a +3,48% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, la compagnia con sede a Las Vegas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 134,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 131,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
