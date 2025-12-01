New York: performance negativa per Crown Castle

società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,14%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 89,42 USD. Supporto visto a quota 87,84. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)