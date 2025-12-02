Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili

(Teleborsa) -ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare unrispetto al mese di ottobre, mese in cui ancora non si accendono i riscaldamenti in gran parte d'Italia.L'Arera ha comunicato che ilrelativo al Servizio di tutela della vulnerabilità, per il mese di novembre 2025, è pari a. Questo prezzo viene aggiornato dall'authority mensilmente, prendendo in considerazione la media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead).Dal consueto dettaglio fornito dall'Autorità emerge che ilper il nuovo cliente tipo (famiglia con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari aper metro cubo, così suddiviso: laè suddivisa in 37,54 centesimi di euro (pari al 35,87% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,75% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; la(distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità) è pari a 24,81 centesimi di euro (23,70% del totale della bolletta); lasi attesta a 4,98 centesimi di euro (4,76% del totale della bolletta); leammontano a 31,32 centesimi di euro (29,92% del totale della bolletta).Secondo i calcoli del, con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili, la, equivalente ad unarispetto alle tariffe di ottobre., tuttavia, i prezzi del gas risultano a novembre più elevati delpari ad una maggiore spesa daa nucleo rispetto a 4 anni fa.(575 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quotaL'parla di. "Nonostante la stagione termica sia oramai iniziata in tutta Italia e la domanda sia, quindi, aumentata, il. Complice anche il clima mite dovuto al cambiamento climatico" sottolinea, vicepresidente dell'UNC.