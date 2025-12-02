Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili

(Teleborsa) - Un novembre particolarmente mite
ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare un prezzo per le famiglie "vulnerabili" più basso dello 0,6%
rispetto al mese di ottobre, mese in cui ancora non si accendono i riscaldamenti in gran parte d'Italia.
L'Arera ha comunicato che il valore della sola materia prima gas (CMEM,m),
relativo al Servizio di tutela della vulnerabilità, per il mese di novembre 2025, è pari a 32,59 euro/MWh
. Questo prezzo viene aggiornato dall'authority mensilmente, prendendo in considerazione la media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead).
Dal consueto dettaglio fornito dall'Autorità emerge che il prezzo di riferimento del gas
per il nuovo cliente tipo (famiglia con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 104,67 centesimi di euro
per metro cubo (-0,6% su ottobre)
, così suddiviso: la spesa per la materia gas naturale
è suddivisa in 37,54 centesimi di euro (pari al 35,87% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,75% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; la spesa per il trasporto e la gestione del contatore
(distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità) è pari a 24,81 centesimi di euro (23,70% del totale della bolletta); la spesa per oneri generali di sistema
si attesta a 4,98 centesimi di euro (4,76% del totale della bolletta); le imposte
ammontano a 31,32 centesimi di euro (29,92% del totale della bolletta).
Secondo i calcoli del Codacons
, con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili, la bolletta media si attesta a 1.151 euro annui
, equivalente ad una minore spesa di 7 euro a nucleo
rispetto alle tariffe di ottobre. Rispetto allo stesso periodo del 2021
, tuttavia, i prezzi del gas risultano a novembre più elevati del +8,07%,
pari ad una maggiore spesa da +86 euro
a nucleo rispetto a 4 anni fa. Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica
(575 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.726 euro annui
.
L'Unione Nazionale Consumatori
parla di "un calo inatteso"
. "Nonostante la stagione termica sia oramai iniziata in tutta Italia e la domanda sia, quindi, aumentata, il prezzo scende, seppur impercettibilmente
. Complice anche il clima mite dovuto al cambiamento climatico" sottolinea Marco Vignola
, vicepresidente dell'UNC.