Milano 16:53
43.439 +0,42%
Nasdaq 16:53
25.601 +1,02%
Dow Jones 16:53
47.487 +0,42%
Londra 16:53
9.706 +0,03%
Francoforte 16:53
23.752 +0,69%

Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili

Consumatori ancora insoddisfatti per quotazioni ancora al di sopra ai livelli del 2021

Economia, Energia
Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili
(Teleborsa) - Un novembre particolarmente mite ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare un prezzo per le famiglie "vulnerabili" più basso dello 0,6% rispetto al mese di ottobre, mese in cui ancora non si accendono i riscaldamenti in gran parte d'Italia.

L'Arera ha comunicato che il valore della sola materia prima gas (CMEM,m), relativo al Servizio di tutela della vulnerabilità, per il mese di novembre 2025, è pari a 32,59 euro/MWh. Questo prezzo viene aggiornato dall'authority mensilmente, prendendo in considerazione la media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead).

Dal consueto dettaglio fornito dall'Autorità emerge che il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (famiglia con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 104,67 centesimi di euro per metro cubo (-0,6% su ottobre), così suddiviso: la spesa per la materia gas naturale è suddivisa in 37,54 centesimi di euro (pari al 35,87% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,75% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; la spesa per il trasporto e la gestione del contatore (distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità) è pari a 24,81 centesimi di euro (23,70% del totale della bolletta); la spesa per oneri generali di sistema si attesta a 4,98 centesimi di euro (4,76% del totale della bolletta); le imposte ammontano a 31,32 centesimi di euro (29,92% del totale della bolletta).

Secondo i calcoli del Codacons, con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili, la bolletta media si attesta a 1.151 euro annui, equivalente ad una minore spesa di 7 euro a nucleo rispetto alle tariffe di ottobre. Rispetto allo stesso periodo del 2021, tuttavia, i prezzi del gas risultano a novembre più elevati del +8,07%, pari ad una maggiore spesa da +86 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa. Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica (575 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.726 euro annui.

L'Unione Nazionale Consumatori parla di "un calo inatteso". "Nonostante la stagione termica sia oramai iniziata in tutta Italia e la domanda sia, quindi, aumentata, il prezzo scende, seppur impercettibilmente. Complice anche il clima mite dovuto al cambiamento climatico" sottolinea Marco Vignola, vicepresidente dell'UNC.
Condividi
```