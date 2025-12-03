Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
La giornata del 2 dicembre chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,14%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1636, mentre il primo supporto è stimato a 1,1604. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1668.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)