Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

La giornata del 2 dicembre chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,14%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1636, mentre il primo supporto è stimato a 1,1604. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1668.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```