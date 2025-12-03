Milano 17:29
Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 3/12/2025, ore 15:40
(Teleborsa) -

Partenza moderatamente positiva per il cross-rate Euro contro Dollaro, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'Euro contro la divisa nipponica, che non mostra variazioni di rilievo.

Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1624, in recupero dello 0,35%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'Euro/Yen viaggia a 181,221 senza sensibili variazioni.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
