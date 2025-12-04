Milano 3-dic
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Seduta moderatamente positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che ha chiuso in rialzo a 1,1673.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,178.


