Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Seduta moderatamente positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che ha chiuso in rialzo a 1,1673.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,178.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)