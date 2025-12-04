New York: movimento negativo per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una serie di catene di ipermercati
, che mostra un decremento del 3,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Costco Wholesale
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Costco Wholesale
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 902,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 883. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 922,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)