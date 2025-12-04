Milano 17:35
New York: movimento negativo per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che mostra un decremento del 3,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Costco Wholesale, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Costco Wholesale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 902,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 883. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 922,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
