Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:50
25.559 -0,18%
Dow Jones 18:50
47.873 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Perde Wynn Resorts sul mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che gestisce una importante catena di Casino, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,46%.

La tendenza ad una settimana di Wynn Resorts è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della compagnia con sede a Las Vegas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 128,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
