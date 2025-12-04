Perde Wynn Resorts sul mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che gestisce una importante catena di Casino
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,46%.
La tendenza ad una settimana di Wynn Resorts
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della compagnia con sede a Las Vegas
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 128,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)