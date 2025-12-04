Perde Wynn Resorts sul mercato di New York

società che gestisce una importante catena di Casino

Wynn Resorts

S&P-500

compagnia con sede a Las Vegas

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,46%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 128,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 134,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)