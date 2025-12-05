Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 4 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1681. Rischio di discesa fino a 1,1605 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1757.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)