Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Cambi: euro a 0,9362 Franchi svizzeri alle 08:30

Euro a 0,9362 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
