Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:07
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:07
47.650 -0,19%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Cambi: euro a 0,9383 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9383 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9383 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```