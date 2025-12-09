Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:08
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:08
47.635 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Cambi: euro a 1,1632 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1632 dollari alle 15:41
Euro a 1,1632 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```