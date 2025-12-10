Milano 16:52
43.390 -0,42%
Nasdaq 16:52
25.572 -0,38%
Dow Jones 16:52
47.717 +0,33%
Londra 16:52
9.660 +0,19%
Francoforte 16:52
24.081 -0,34%

Cambi: euro a 0,8732 sterline alle 15:41

Euro a 0,8732 sulla sterlina inglese alle 15:41.
