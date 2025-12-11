Milano 10:12
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,55%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1713. Rischio di discesa fino a 1,1649 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1777.


