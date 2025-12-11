Milano
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 09.49
Cambi: euro a 1,1696 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
11 dicembre 2025 - 08.30
Euro a 1,1696 sul dollaro alle 08:30.
