Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 10.36
Natural Gas (Amsterdam) a 26,92 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
11 dicembre 2025 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 26,92 euro/MWH alle 08:45.
