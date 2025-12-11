Milano 10:19
43.501 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:19
9.663 +0,08%
Francoforte 10:19
24.106 -0,10%

Natural Gas (Amsterdam) a 26,92 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Natural Gas (Amsterdam) a 26,92 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 26,92 euro/MWH alle 08:45.
