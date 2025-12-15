Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:21
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:21
48.354 -0,22%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Bene il re del cachemire, con un rialzo del 3,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.


Tecnicamente, Brunello Cucinelli è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 100,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```