Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Bene il re del cachemire
, con un rialzo del 3,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Brunello Cucinelli
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 100,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)