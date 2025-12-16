Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1757. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1741. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)