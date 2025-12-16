Milano
14:07
44.236
+0,27%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:07
9.702
-0,51%
Francoforte
14:07
24.146
-0,35%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1759 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1759 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 11.30
Euro a 1,1759 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1738 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,166 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1633 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1538 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,22%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1704 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1594 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1632 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1592 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1582 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1563 dollari alle 15:41
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto