Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.23
Oro: 4.324,5 dollari alle 15:40
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 4.324,5 dollari l'oncia (+0,45%) alle 15:40.
