Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1755, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1739. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1771.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
