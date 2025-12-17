Milano 12:06
44.259 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:07
9.848 +1,69%
Francoforte 12:06
24.073 -0,01%

Cambi: euro a 1,1716 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1716 sul dollaro alle 11:30.
