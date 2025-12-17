Milano
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 19.24
New York: risultato positivo per Church & Dwight
New York: risultato positivo per Church & Dwight
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 16.10
Scambia in profit il
produttore di bicarbonato di sodio
, che lievita del 3,63%.
Titoli e Indici
Church & Dwight
+2,61%
