Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un -0,06%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,175. Primo supporto a 1,1734. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,1727.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
