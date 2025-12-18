Milano 16:23
44.316 +0,49%
Nasdaq 16:23
25.017 +1,50%
Dow Jones 16:23
48.192 +0,64%
Londra 16:23
9.808 +0,34%
Francoforte 16:23
24.098 +0,57%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 18/12/2025, ore 15:40

Finanza
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1744, con un movimento di soli -0,0001 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1743, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 182,449, dopo aver aperto a 182,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
