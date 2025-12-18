Milano
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 11.27
Cambi: euro a 183,11 yen alle 08:30
,
Finanza
18 dicembre 2025 - 08.30
Euro a 183,11 sullo yen alle 08:30.
Eur/Jpy
+0,02%
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto