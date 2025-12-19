Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un -0,13%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,1743 con primo supporto visto a 1,1717. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1709.


