Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Nuovo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che guadagna bene e porta a casa un +1,38%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.734,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.236,6. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.463,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)