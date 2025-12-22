Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:21
25.457 +0,44%
Dow Jones 21:21
48.376 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: movimento negativo per Incyte

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società biofarmaceutica americana, che presenta una flessione del 3,00% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Incyte più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Incyte classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 101,8 USD e primo supporto individuato a 98,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 105,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
