New York: movimento negativo per Incyte

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società biofarmaceutica americana
, che presenta una flessione del 3,00% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Incyte
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Incyte
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 101,8 USD e primo supporto individuato a 98,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 105,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)