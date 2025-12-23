Milano 15:30
Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Composto rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,39%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1778. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1727. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1829.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
