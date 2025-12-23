Milano 15:31
44.625 +0,07%
Nasdaq 15:31
25.492 +0,12%
Dow Jones 15:31
48.313 -0,10%
Londra 15:31
9.868 +0,02%
Francoforte 15:31
24.334 +0,20%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,52%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.674, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22.938,5. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.409,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```