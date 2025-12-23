Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,52%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.674, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22.938,5. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.409,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)