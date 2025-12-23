Milano 15:34
44.624 +0,07%
Nasdaq 15:34
25.477 +0,06%
Dow Jones 15:34
48.277 -0,18%
Londra 15:34
9.869 +0,03%
Francoforte 15:34
24.317 +0,14%

Cambi: euro a 0,9306 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9306 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9306 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```