Milano 15:35
44.628 +0,08%
Nasdaq 15:35
25.479 +0,07%
Dow Jones 15:35
48.271 -0,19%
Londra 15:35
9.870 +0,04%
Francoforte 15:35
24.319 +0,14%

Cambi: euro a 183,99 yen alle 11:30

Euro a 183,99 sullo yen alle 11:30.
