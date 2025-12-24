Milano 23-dic
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro / Dollaro USA, che chiude con una variazione percentuale dello 0,29%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,1823. Possibile una discesa fino al bottom 1,1738. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,1908.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
