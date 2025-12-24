Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Cambi: euro a 1,1799 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1799 dollari alle 11:30
Euro a 1,1799 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```