Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1814 e primo supporto individuato a 1,1734. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1894.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)