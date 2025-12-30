Milano 12:39
44.851 +0,93%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:40
9.906 +0,40%
Francoforte 12:40
24.438 +0,36%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un -0,02%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,178 con primo supporto visto a 1,177. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1766.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```