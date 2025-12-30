Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17.208,4 e primo supporto individuato a 17.170,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17.246,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)