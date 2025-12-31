Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Lieve ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in flessione dello 0,22%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,1771. Primo supporto a 1,1735. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,1723.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)