Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 20:46
25.344 -0,47%
Dow Jones 20:46
48.207 -0,33%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Oro: 4.327,19 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.327,19 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.327,19 dollari l'oncia (-0,27%) alle 19:30.
Condividi
```