New York: andamento negativo per IBM

(Teleborsa) - Retrocede la "Big Blue"
, con un ribasso del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di IBM
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico dell'azienda di Armonk
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 286,8 USD con area di resistenza individuata a quota 295,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 283,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)