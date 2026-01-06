Milano 14:36
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dell'1,34%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.044,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.516,3. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.573,5.


