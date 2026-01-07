Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,28%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1675 con area di resistenza individuata a quota 1,1716. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1662.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)