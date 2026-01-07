Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,28%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1675 con area di resistenza individuata a quota 1,1716. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1662.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```