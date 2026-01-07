TIM e Fastweb+Vodafone, accordo di RAN sharing per lo sviluppo del 5G in Italia

TIM

(Teleborsa) -hanno definito unper avviare una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di. L'accordo - propedeutico alla finalizzazione di un contratto definitivo, previsto entro il secondo trimestre 2026 - mira ad accelerare l'espansione del 5G in Italia.Il progetto, che è soggetto alle autorizzazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), rappresenta un importante passo avanti nell'e consentirà di realizzare una copertura 5G più ampia e sostenibile, si legge in una nota.L'accordo prevede che ciascun operatore possa utilizzare - nelle aree interessate - l'infrastruttura di accesso radio-mobile dell'altro,. Le efficienze consentiranno di estendere la copertura delle reti 5G ad alte prestazioni ad aree a bassa densità poco servite, migliorando l'inclusione digitale e la qualità del servizio per famiglie e imprese.Il modello di collaborazione - già ampiamente adottato in altri paesi dell'Unione Europea - garantisce a entrambe le aziende il mantenimento di una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica, un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi di implementazione,nella tecnologia mobile di nuova generazione.